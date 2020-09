Islamistiske opprørarar drepne på Filippinane

utenriks

– Styresmaktene vart tipsa av lokale om at desse terroristgruppene var i området, noko som førte til responsen frå styrkane våre, seier brigadesjef Leonel Nicolas i militæret til nyheitsbyrået DPA.

To soldatar vart òg skadde i kampane, som skjedde like før daggry onsdag i ein landsby i provinsen Zambooanga Sibugay, 780 kilometer sør for hovudstaden Manila.

Ifølgje militæret var dei drepne medlemmer av den ytterleggåande islamistgruppa Abu Sayyaf. Dei planla truleg å gjennomføre kidnappingar i området.

Abu Sayyaf stod ifølgje styresmaktene òg bak to blodige sjølvmordsangrep førre månad, som tok livet av sju soldatar, ein politibetjent og seks sivile. Styresmaktene har peikt ut to enkjer etter filippinske opprørarar som gjerningspersonar.

Abu Sayyaf, som er terrorstempla av både Filippinane og USA, har stått bak nokre av dei verste terrorangrepa på Filippinane, i tillegg til ei rekkje bortføringar og halshoggingar. Ein av leiarane for gruppa, Anduljihad Susukan, overgav seg til politiet 14. august.

