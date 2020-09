Israel og Emiratane signerer avtale i Det kvite hus neste veke

utenriks

Det opplyser ikkje namngitte amerikanske tenestemenn. Dei seier òg at dei to delegasjonane truleg vil bli leidde av Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Emiratanes utanriksminister Mohammed bin Zayed, som er broren til kronprinsen i landet.

Seremonien blir halden ein månad etter at dei to landa vart samde om å etablere eit fullverdig diplomatisk forhold. Avtalen blir rekna som ein viktig diplomatisk siger for president Donald Trump.

Berre to andre arabiske land har frå før inngått ein fredsavtale med Israel og oppretta diplomatiske band: Egypt og Jordan. Palestinske leiarar har fordømt avtalen.

(©NPK)