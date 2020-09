Kviterussisk opposisjon seier rådsmedlem vart teken av maskerte menn på kontoret

utenriks

– Dei gjekk inn i ein varebil og køyrde av garde, seier staben til den fengsla opposisjonsrepresentanten Viktor Babriko til nyheitsbyrået Interfax. Dei var saman med Znak då han vart teken, skriv svenske TT. Politiet i Kviterussland seier dei ikkje kjenner til den påståtte arrestasjonen av Znak, melder nyheitsbyrået RIA.

Fungerande generalsekretær Gunnar Ekeløve-Slydal i Den norske Helsingforskomiteen reagerer kraftig på det som skjer i Kviterussland.

– Arrestasjonane av leiarane for koordineringsrådet er uakseptable og representerer klare brot på menneskerettane. Dei blir bortførte, arresterte og pressa ut av landet av maskerte menn, samtidig som ingen veit kvar dei blir haldne eller er. Vi krev umiddelbare lauslatingar av politiske fangar og ein umiddelbar stopp for desse mafialiknande metodane, skriv han i ein e-post til NTB.

– Det har danna seg eit mønster. Lauslat Znak umiddelbart!, krev komiteen i ein Twitter-melding.

Måndag vart ein av dei fremste opposisjonsfigurane, Maria Kolesnikova, teken på gata i Minsk. Dagen etter vart ho frakta til grensa til Ukraina. Ho reiv i stykke passet sitt for å unngå å bli send over grensa, seier to av hennar allierte. Politiet hevdar at ho vart arrestert då ho sjølv prøvde å forlate landet.

