Maskerte menn på døra hos nobelprisvinnar i Kviterussland

utenriks

Omsetjaren Kajsa Öberg Lindsten snakka med Aleksijevitsj på telefon då mennene kom utanfor bustaden i den kviterussiske hovudstaden onsdag, melder SVT.

– Med svær låg stemme sa ho: «No er dei her, menn i svarte klede og masker. Og på gata står det bilar utan registreringsskilt. No kan eg ikkje snakke meir», fortel svenske Lindsten til kanalen.

– Vil bli erstatta

I ei fråsegn på nettsida til den kviterussiske PEN-klubben seier Aleksijevitsj at ho er den siste frie medlemmen av koordineringsrådet som opposisjonen har oppretta for å forhandle med styresmaktene om ein maktovergang.

– Det er ikkje fleire igjen av dei likesinna vennene mine i rådet. Alle er i fengsel eller kasta ut av landet. I dag vart den siste av dei, Maksim Znak, teke, seier ho.

Sjølv om ho ikkje kan nå kollegaene sine i rådet, seier Aleksijevitsj at opposisjonen er motstandsdyktig.

– Dei som er teke frå oss, vil bli erstatta av hundrevis av andre, skriv ho.

Advokat Maksim Znak vart same morgon ført bort frå kontoret sitt av maskerte menn. Han er sikta for å prøve å påverke tryggleiken i landet, seier den kviterussiske menneskerettsgruppa Viasna.

Fleire fryktar at Aleksijevitsj, som støttar opposisjonsleiar Svetlana Tikhanovskaja, kan li same lagnad som dei som er bortførte eller sende ut av landet.

Tryggleiken i riket

Også sjølve koordineringsrådet, der altså både Aleksijevitsj og Znak er medlemmer, blir etterforska og blir omtalt av riksadvokaten i landet som ein trussel mot tryggleiken i riket.

Aleksijevitsj avviser dei offisielle skuldingane og seier rådet ønskjer å få slutt på krisa som vart utløyst etter valet og derfor har tilbode seg å fremje dialog.

– Vi har ikkje anbefalt noko kupp, vi prøver å hindre at landet blir splitta. Det er ikkje koordineringsrådet som gjer opprør, det er heile landet som reiser seg, seier ho.

Utanfor leilegheita si fortalde ho til journalistar at ho ikkje har planar om å forlate landet. I tillegg til pressa, dukka òg fleire diplomatar opp for å prøve å hindre at ho vart arrestert. Forfattaren hadde sjølv oppmoda folk til på komme til staden, men bad dei komme i store grupper.

– Mafialiknande metodar

Fungerande generalsekretær Gunnar Ekeløve-Slydal i Den norske Helsingforskomiteen reagerer kraftig på det som skjer i Kviterussland.

– Arrestasjonane av leiarane for koordineringsrådet er uakseptable og representerer klare brot på menneskerettane. Dei blir bortførte, blir arresterte og blir pressa ut av landet av maskerte menn, samtidig som ingen veit kvar dei blir haldne eller er, skriv han i ein e-post til NTB.

– Vi krev umiddelbare lauslatingar av politiske fangar og ein umiddelbar stans på desse mafialiknande metodane, legg han til. Der er han på linje med Aleksijevitsj, som seier at «dette er terror mot vårt eige folk».

Krev nytt val

Styresmaktene har gått hardt til verks mot protestane etter valet, og fleire prominente opposisjonelle er spesielt hardt ramma. Måndag vart ein av dei fremste opposisjonsfigurane, Maria Kolesnikova, teke på gata i Minsk.

Dagen etter vart ho frakta til grensa til Ukraina. Ho reiv sund passet sitt for å unngå å bli send over grensa, seier to av hennar allierte. Politiet påstår at ho vart arrestert då ho sjølv prøvde å forlate landet.

Ho er fengsla under mistanke om at ho har oppmoda til maktovertaking, seier advokaten hennar onsdag til det russiske nyheitsbyrået Ria, ifølgje Reuters.

Tikhanovskaja har gått i eksil i Litauen. Onsdag gjentok ho kravet sitt om at det blir halde nyval og sa at det er det einaste som kan redde landet.

President Aleksandr Lukasjenko antyda i eit intervju med russisk fjernsyn at han kan framskunde det neste valet, men sa det ikkje kan skje før han har gjennomført den planlagde grunnlovsreforma si. Opposisjonen seier reforma er eit narrespel for å sikre han framleis makt i landet han har styrt i 26 år.

