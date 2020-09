Milliardstøtte skal redde svensk kultur

utenriks

Regjeringa har totalt løyvd 3,4 milliardar kroner ekstra for at sektoren, som er hardt ramma av koronakrisa, skal greie seg gjennom dei neste åra.

– Hausten inneber at vi går mot mørkare dagar. Færre kinobesøk, konsertar eller teaterbesøk gjer det endå verre. Vi har ikkje tenkt å akseptere at kulturen blir slått knockout, seier fungerande finansminister Per Bolund.

Lette prega mange kulturaktørar etter at nyheita vart kjend onsdag, sjølv om enkelte meiner pengane kjem vel seint.

– Dette høyrest bra ut, tenkjer eg spontant. At ein satsar på ein stimuleringspakke tyder på at dei har lytta til oss, seier Jeanette Gustafsdotter, generalsekretær i Sveriges museum.

Doblar støtte til kulturskulen

Også kulturskulen, som får dobbelt så mykje i statleg støtte dei tre neste åra, er fornøgd.

– Om dette er nok, kan eg ikkje svare på, men dette kan nok i alle fall vere ei bra støtte for kommunar som er utsette. Kulturskulen er den største barnekulturverksemda med offentlege midlar som vi har, seier Kulturskolerådets generalsekretær Torgny Sandgren.

Støtta skal mellom anna givast til kulturverksemd i regionane og til dei statlege musea. staten skal òg gi meir pengar til innkjøp av kunst for å støtte svenske kunstnarar, ifølgje kulturminister Amanda Lind.

Innkjøp av kunst

– Vi ser at kulturen har vorte ramma breitt. Det er viktig at støtta vi legg fram, både går til verksemder og aktørar som har behov, men også i høgare grad til direkte produksjon av kultur – til å stimulere koronasikre arrangement og liknande – for vi skal framleis ha eit samfunn med kultur, seier Lind til nyheitsbyrået TT.

På budsjettet for neste år blir det sett av ein milliard svenske kroner til omstilling og gjenoppstart av kulturaktivitetar i heile landet. Korleis desse pengane skal fordelast, skal regjeringa komme tilbake til seinare.

Satsinga er den største for kulturbransjen som nokosinne er lagt fram i Sverige, ifølgje regjeringa. Mindretalsregjeringa, som består av Socialdemokraterna og Miljöpartiet, har fått med seg samarbeidspartia Liberalerna og Centerpartiet.

(©NPK)