Peter Madsen innrømmer å ha drepe Kim Wall, melder dansk avis

utenriks

Ifølgje den danske avisa Bt.dk kjem dette fram av pressematerialet til TV-serien «De hemmelige opptakelser» av Discovery Networks.

– Det er mi skuld ho døydde. Og det er mi skuld fordi eg gjorde lovbrotet. Det er alt saman mi skuld, seier han visstnok ifølgje pressematerialet.

Madsen vart dømt for å ha drepe, seksuelt mishandla og partert den svenske journalisten Kim Wall i ubåten sin ein sommarkveld i august 2017. Under heile rettssaka har han halde fast på at han var uskuldig.

Under meir enn 20 timar med telefonsamtalar med ein journalist frå Discovery Networks, innrømmer Madsen visstnok mellom anna at han tok livet av Wall.