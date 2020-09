Trump kunngjer ytterlegare tilbaketrekking frå Irak

utenriks

Kunngjeringa om tilbaketrekkinga frå Irak blir følgd av ei kunngjering om nærværet til USAs styrkar i Afghanistan, skriv Reuters.

Avgjerda blir offentleggjord samtidig som Trump får kritikk for å ha komme med nedsettande kommentarar om falne amerikanske soldatar.

I juni varsla USA at landet ville redusere talet på soldatar i Irak dei neste månadene. Grunngivinga for tilbaketrekkinga er at det er gjort framsteg i kampen mot IS.

Pentagon opplyste i august at målet for Afghanistan var færre enn 5.000 soldatar innan utgangen av november, men la til at nærværet baserer seg på evna til å gjennomføre oppdrag og ikkje talet på soldatar.

(©NPK)