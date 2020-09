Kviterussisk aktivist skuldar Lukasjenko-regimet for drapstruslar

utenriks

Kolesnikova vart førre måndag bortført på open gate i Minsk og dagen etter frakta til grensa mot Ukraina. Ho reiv i stykke passet sitt for å hindre utvising frå Kviterussland.

I den formelle skuldinga si seier ho gjennom advokaten sin at agentar frå den kviterussiske tryggingskomiteen tredde ein sekk over hovudet hennar og trua henne. Kolesnikova sette seg imot utvising og vart så fengsla.

– Dei trua med å drepe meg. Dei sa at viss eg ikkje drog frivillig, vil eg uansett bli kasta ut av landet, i live eller partert, seier ho.

Kolesnikova sit fengselet i Minsk og er saman med andre leiande aktivistar skulda for å undergrave tryggleiken i landet. Alle medlemmer av koordineringsrådet frå opposisjonen er anten fengsla eller forvist frå landet, bortsett frå nobelprisvinnar Svetlana Aleksijevitsj.

President Aleksandr Lukasjenko har antyda i eit intervju med russisk fjernsyn at han kan framskunde det neste valet i landet. Men han sa òg at det ikkje kan skje før han har gjennomført den planlagde grunnlovsreforma si. Opposisjonen seier reforma er eit narrespel for å sikre han makt i landet han har styrt i 26 år.

