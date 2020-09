Navalnyjs kollega banka opp

utenriks

Angrepet på Aleksej Barabosjkin skjedde i byen Tsjeljabinsk i Uralfjella.

Han vart påført både brot på hjerneskallen og hjerneristing, ifølgje ei fråsegn frå sjukehuset, som er publisert på det sosiale mediet VKontakte Teamet til Navalnyj opplyser at verken pengane eller mobilen hans vart stole.

– I fleire veker har Aleksej motteke truslar knytt til arbeidet ved kontoret, seier Navalnyjs team. Kontoret er ein referanse til valkontoret til opposisjonen i Tsjeljabinsk.

Søndag held Russland eit viktig regionalt val. Navalnyj og støttespelarane hans håpar valet vil bli ein nedtur for president Vladimir Putin og hans allierte.

Navalnyj sjølv er innlagd på eit sjukehus i Berlin der han får behandling etter at han truleg vart forgifta med nervegifta novitsjok under eit besøk i Sibir for tre veker sidan.

(©NPK)