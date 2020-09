Russlands utanriksminister med breiside mot Vesten i Navalnyj-saka

utenriks

Lavrov tek sterkt avstand frå alle påstandar om at russiske styresmakter skal ha forgifta regimekritikaren Aleksej Navalnyj eller hatt noko med denne saka å gjere.

På ein pressekonferanse i Moskva torsdag sa Lavrov at Tyskland, USA og andre vestlege land som ber Russland om å granske saka, samtidig forventar at den russiske regjeringa skal ta på seg skulda for noko dei ikkje har vore delaktig i.

Over lova

– Viss denne logikken skal vinne fram, betyr det at desse landa set seg sjølv heva over lova, over alle andre, sa utanriksministeren.

Navalnyj vart flydd til Tyskland for legehjelp to dagar etter at han vart dårleg 20. august under ei innanriksflyging i Russland. Tyske ekspertar har konkludert med at regimekritikaren vart forgifta med eit stoff som vart utvikla i Sovjetunionen under den kalde krigen.

Dette utløyste krav i Berlin om at russiske styresmakter måtte granske saka. Den russiske regjeringa har gjentekne gonger masa på tyskarane om å få innsyn i materialet som visstnok beviser russisk deltaking, men det tyske forsvarsdepartementet seier at resultat og dokumentasjon er overlevert Organisasjonen for forbod mot kjemiske våpen (OPCW), som held til i Haag.

– Vi veit ikkje noko

President Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov gjentok torsdag at russiske styresmakter ikkje er orienterte om at Tyskland har levert frå seg noko som helst, men at dei gjerne vil bli informerte for «å hjelpe til i saka».

Peskov seier at russarane har gjennomført ei førebels gransking, men at dei treng ugjendriveleg bevis på forgifting for å kunne gjere ei grundig og endeleg etterforsking av saka.

– Vi har lenge lurt på kva problem det er som gjer at tyskarane ikkje kan dele dette med oss, sa Peskov.

(©NPK)