Trump frydar seg over nobelnominasjon

utenriks

Det er Frps Christian Tybring-Gjedde som har nominert den amerikanske presidenten. Tybring-Gjedde meiner Trump må få fredsprisen for avgjerande bidrag til fredsavtalen mellom Israel og Dei sameinte arabiske emirata.

– Takk! skrev Trump i fleire meldingar og innlegg på Twitter.

Trump har tidlegare klaga over at han ikkje har vorte vurdert meir seriøst til den gjæve prisen, og har uttrykt bitterheit med tanke på at forgjengaren hans Barack Obama fekk han i 2009.

– Dei gav han til Obama. Han gjorde ikkje ein gong det han fekk han for. Han var der i 15 sekund, og han fekk Nobelprisen. Eg kjem truleg ikkje til å få han, sa Trump i fjor.

Det er andre gongen Christian Tybring-Gjedde nominerer Trump til fredsprisen. Saman med partifelle og stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen bad han i 2018 om at den amerikanske presidenten fekk prisen for tilnærminga si til Nord-Korea og samtalane han då førte med leiaren i landet, Kim Jong-un.

Jared Kushner, Trumps svigerson og rådgivar i Det kvite hus, seier presidenten er «veldig æra over å ha blitt nominert».

– Alle USAs allierte følar at dei er mykje nærare USA, og no blir dei knytte tettare saman og bryt barrierar som folk ikkje trudde var mogleg å bryte. Det verkeleg ei håpefull tid for Midtausten, seier Kushner.

(©NPK)