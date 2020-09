Trump med nye kandidatar til høgsterett

utenriks

På lista står dei tre republikanske senatorane Ted Cruz frå Texas, Tom Cotton frå Arkansas og Josh Hawley frå Missouri – alle moglege republikanske presidentkandidatar i 2024.

I tillegg er Christopher Landau, USAs ambassadør til Mexico, å finne på lista. Det same er Noel Francisco, som handterte 17 høgsterettssaker som advokaten til Trump-administrasjonen.

– Alle desse vil sørgje for rettferdige dommar, lik behandling og like rettar for borgarar av alle rasar, fargar, religionar og tru, sa Trump då han kunngjorde den oppdaterte lista frå Det kvite hus.

Trump åtvara samtidig om at utfordraren hans i presidentvalkampen, demokraten Joe Biden, vil velje «radikale dommarar» dersom han vinn valet i november. Desse dommarane vil «grunnleggande endre USA utan ei einaste stemme i Kongressen», hevda Trump.

Biden har så langt ikkje presentert ei liste over moglege framtidige høgsterettsdommarar, og Senatet må godkjenne alle som blir utpeikte til stillinga.

Også før presidentvalet i 2016 offentleggjorde Trump ei liste over moglege høgsterettsdommarar i eit forsøk på å overtyde konservative og kristne veljarar.

