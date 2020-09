Tusenvis søv i vegkanten på Lesvos – framtida er uviss

utenriks

Mange av dei har slått seg ned langs vegen som går mellom Moria-leiren og hamnebyen Mytilini medan dei ventar på ny innkvartering.

To netter på rad har desperate familiar, mange av dei med små barn, halde til under open himmel.

– Vi mista alt, vi er overlatne til oss sjølv, utan mat, vatn eller medisinar, seier Fatma Al-Hani, ei syrisk kvinne som så vidt rakk å få med seg identitetspapira sine før flammane tok tak i den delen av leiren der ho budde.

Utslitne og fortvilte flyktningar, mange av dei afghanske, andre frå Syria, Irak og Kongo, har måtta gå til dei næraste landsbyane for å be om vatn og andre heilt nødvendige forsyningar.

Ein talsmann for regjeringa, Stelios Petsas, sa torsdag at det skal delast ut mat i samarbeid med hjelpeorganisasjonar, men det er uklart når utdelinga kjem i gang.

– Inga medmenneskelegheit?

Gaelle Koukanee (21) frå Kongo er gravid. Ho seier at politiet fyrte av tåregass mot bebuarane då dei kom for å sløkkje brannane.

– Vi har barn, gamle menneske, funksjonshemma blant oss. Kvifor denne mangelen på medmenneskelegheit, seier ho medan ho leitar etter eit oliventre som kan gi skugge for sola.

Tyskland og Frankrike vart torsdag samde om å setje i verk eit initiativ slik at EU-land tek imot om lag 400 mindreårige asylsøkjarar frå leiren.

– Som eit første steg tilbyr vi Hellas å ta imot flyktningar som er mindreårige, og deretter må det komme andre tiltak, sa Tysklands statsminister Angela Merkel under ein paneldiskusjon i Berlin torsdag.

Ho la til at EU no er nøydde til å få på plass ein asylpolitikk der medlemslanda deler på ansvaret.

Frykt for koronasmitte

Men kor lang tid dette vil ta, og kva som vil skje med alle dei andre heimlause asylsøkjarane på Lesvos, er framleis i det blå.

Situasjonen blir forverra av at mange lokale er redde for eit større koronautbrot på øya etter at 35 personar i leiren testa positivt i byrjinga av veka. Berre åtte av desse er spora opp og isolert etter brannen.

Den greske regjeringa har sendt av garde fleire båtar som skal brukast til mellombels innkvartering. Dei har òg varsla bygging av nye lukka mottak på øya, men lokalbefolkninga nektar å godta dette. Dei har lova å hindre alle former for byggjearbeid.

Fem år er nok, seier dei. No må nokon andre ta byrda.

Opprørspoliti

For nokre månader sidan vart både hjelpearbeidarar og asylsøkjarar angripne av høgreekstreme grupper på øya, og politistyrkar sørgjer no for at ingen får komme inn i hamnebyen Mytilini.

Regjeringa i Aten har denne gongen send ekstra opprørsstyrkar for å kunne slå ned eventuelle demonstrasjonar. Samtidig er det erklært ein fire månader lang unntakstilstand på øya.

Atens plan har òg vore å setje opp ein teltleir med over 3.000 telt, men heller ikkje det vil lokale grekarar på Lesvos ha noko av. Ved den nedbrende Moria-leiren har lokale sett opp sperringar for å hindre ei opprydding som kan gjere ein ny teltleir mogleg.

– No er det på tide å stengje Moria for godt, seier Vangelis Violatzis, ein lokal leiar, til AFP.

– Europeisk problem

Hellas' president Katerina Sakellaropoulou ber om at situasjonen blir handtert «utan forseinkingar, ansvarsfråskriving og krigsrop».

– Og først og fremst så kan ikkje Europa lukke auga. Flyktning- og migrasjonssaka er først og fremst eit europeisk problem, seier ho.

Tilsette i Verdshelseorganisasjonen (WHO) var torsdag venta til øya. Dei skal utføre koronatestar både på flyktningar og migrantar og lokalbefolkninga.

Fleire land, mellom anna Noreg, har reagert på brannen med løfte om hjelp. Torsdag lova Nederland å ta imot 100 einslege mindreårige asylsøkjarar og dessutan familiar som har budd i Moria.

Fryktar framtida

Men det er berre ein brøkdel av dei titusenvis av asylsøkjarane som sit fast på i alt fem greske øyar. For det store fleirtalet er framtida framleis heilt uviss. Sjølv viss dei får opphald etter fleire års ventetid, kan dei ikkje rekne med å få noko særleg hjelp av greske styresmakter sidan Hellas har kutta kraftig i slik hjelp.

– Vi mangla toalett og dusjar, og som kvinner var vi redde for å vere ute på kvelden. Men no er eg endå meir redd for framtida, seier ei kvinne frå Kongo.

Syriske Fatma bryt ut i gråt når ho tenkjer på kva som vil skje vidare.

– Er dette Europa? spør ho med den to år gamle sonen sin i armane.

– Eg har fått nok. Eg vil berre at barnet mitt skal vekse opp i fred, seier ho.

(©NPK)