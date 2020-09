Twitter opnar for å fjerne ubekrefta resultat under presidentvalet

utenriks

Frå og med neste veke innfører Twitter nye retningslinjer. Dei går ut på at selskapet vil merke feilaktig eller villeiande meldingar som kan undergrave tilliten til publikum i valet.

Ifølgje selskapet omfattar dette òg ubekrefta meldingar om valfusk og øydelagde stemmesetlar.

Avgjerda kjem etter auka bekymring for når valresultatet kjem til å vere klart. Oppteljinga av stemmer kan komme til å dryge sidan det er venta at langt fleire vil stemme per post, ein prosess som Trump allereie har antyda vil føre til valfusk.

