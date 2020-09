Gruvesjefar går av etter øydelegging av 46.000 år gammal kulturarv

utenriks

Det engelsk-australske selskapet sprengde i mars fleire 46.000 år gamle hòler i Juukan Gorge i Vest-Australia, og øydela slik den eldste kjende busetjinga til urfolket i Australia.

Administrerande direktør Jean-Sebastien Jacques går av så snart ein erstattar er funnen, eller innan 31. mars, opplyser selskapet. To andre toppleiarar, Chris Salisbury og Simone Niven, går av ved årsskiftet.

– Det som hende ved Juukan, var gale og vi er fast bestemte på å sørgje for at øydelegging av kulturarvstader med ein slik unik arkeologisk og historisk verdi, aldri skjer igjen som følgje av Rio Tintos aktivitetar, sa styreleiar Simon Thompson i ei fråsegn.

Eldgamle arkeologiske funn

Rio Tinto har tidlegare kunngjort at Jacques mistar ein bonus på 3,5 millionar dollar på grunn av øydeleggingane. Aksjonærane til selskapet, og dessutan organisasjonar som fremjar samfunnsansvar, kravde likevel avgangen til toppsjefen.

Arkeologiske utgravingar i hòlene i Juukan Gorge har avdekt nokon av dei eldste arkeologiske funna i Australia, inkludert eit 28.000 år gammalt spissa kengurubein. Dette er det eldste verktøyet laga av bein oppdaga i Australia.

Arkeologar fann òg eit belte laga av fletta hår, som DNA-testing har knytt til urfolk som framleis bur i området.

Gruveselskap må vere ansvarsmedvitne

Interesseorganisasjonen som fremjar rettane til urfolk i Australia (NNTC), seier dei er glade for at sjefane går av, men at andre nødvendige tiltak òg må setjast i verk for å sikre at noko liknande ikkje skjer på nytt.

– Vi håpar dette sender ein tydeleg beskjed til heile gruveindustrien. De er nøydde til å tre inn i det tjueførste hundreåret med å byrje ta det ansvaret de har for miljø, sosiale forhold og konsernleiing på alvor, sa leiaren for NNTC, Jamie Lowe.

Senteret for bedrifters samfunnsansvaret i Oseania (ACCR) er òg kritisk til kor lang tid det tok før ei avgjerd vart fatta.

– Her er det snakk om to katastrofar. Den første er den tragiske øydelegginga av Juukan Gorge i mai. Den andre er den ureielege handteringa av styret i Rio Tinto og den øvste leiinga i selskapet i månadene etterpå, sa ACCR-advokat, James Fitzgerald.

