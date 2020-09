Kina og India samde om å trappe ned grensekonflikt

utenriks

På eit møte i Russland mellom utanriksministrane i landa vart dei samde om å «halde tilstrekkeleg avstand og dempe spenninga» i området, melder det kinesiske nyheitsbyrået Xinhua.

Måndag skulda landa kvarandre for å ha losna skot i det omstridde grenseområdet. Førre gong det vart stadfesta at det var losna skot ved den omstridde grensa i Ladakh-regionen, var for fleire tiår sidan.

For å unngå dødelege samanstøytar, har Kina og India i mange år følgt ein avtale om ikkje å bruke skytevåpen i Ladakh. Men dei siste månadene har forholdet mellom styrkane til dei to naboane vore svært spent, og minst 20 soldatar vart drepne i ein samanstøyt i juni.

Kina og India har ikkje sett ein tidsfrist for når dei fleire tusen soldatane skal trappe ned konfrontasjonen som har gått føre seg sidan mai, men dei er samde om å «halde fred og ro i grenseområdet og unngå handlingar som kan gjere situasjonen meir spent».

