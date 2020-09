utenriks

Forslaget om ein to år lang overgangsperiode kjem frå ei såkalla ekspertgruppe, utpeika av militærjuntaen.

Dersom forslaget blir teke til følgje, skal militærjuntaen sjølv peike ut ein mellombels president og regjering.

Presidenten vil anten vere «ein sivil eller militær personlegdom».

Forslaget er no lagt fram for fleire hundre representantar for dei politiske partia i landet, tidlegare opprørarar og representantar for sivilsamfunnet.

