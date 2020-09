Opprørspoliti sendt til Moria-leiren

utenriks

Lokale innbyggjarar har sett opp vegsperringar som stoppar ryddinga av restane av Moria-leiren, som brann både natt til onsdag og torsdag.

– Dette er tida for å stengje ned Moria for godt, sa ein representant for lokale styresmakter, Vangelis Violatzis, til nyheitsbyrået AFP.

Leiren har dei siste åra husa rundt 13.000 asylsøkjarar, sjølv om han berre er meint for knappe 3.000. Mange mista dei siste eigedelane sine då flammane fortærte telta.

Fredag vakna fleire av asylsøkjarane etter å ha vore ute ei tredje natt. Nokon hadde prøvd å byggje ly med greiner og teppe ved sida av vegen.

Fleire av innbyggjarane på Lesvos gjer no det dei kan for å stoppe at nye telt blir sett opp.

– Vi vil ikkje ha ein leir til, og vi er imot alt byggjearbeid. Vi har levd med denne situasjonen i fem år, og no er det på tide at andre ber denne byrda, understrekar Violatzis.

Fredag sende greske styresmakter busslaster med opprørspoliti for å hindre at situasjonen eskalerer ytterlegare.

Greske styresmakter mistenkjer at bebuarar i leiren sjølv kan ha påsett brannen i protest mot isolasjonskrava som vart innførte etter at 35 migrantar testa positivt for koronavirus. Nokre migrantar har òg sett fyr på ikringliggjande jorde og angripe politiet.

