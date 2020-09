Politimenn sikta for Floyd-drap møtte i retten

utenriks

Derek Chauvin vart filma då han 25. mai pressa kneet mot halsen til 46-åringen, som kort tid etter vart erklært død.

Hendinga utløyste store demonstrasjonar og opptøyar over heile USA og gav næring til Black Lives Matter-rørsla.

Både Chauvin og tre andre politifolk som var til stades under arrestasjonen, fekk sparken dagen etter. Chauvin er sikta for forsettleg drap, resten av dei tre for medverknad.

Møte personleg

Fredag møter alle dei fire tidlegare politimennene for første gong personleg opp i retten, som mellom anna skal ta stilling til om dei skal stillast for retten samtidig, slik påtalemakta ønskjer, eller om det skal haldast fire separate rettssaker.

Chauvins forsvararar vil truleg òg argumentere med at Floyd var påverka av narkotika då han vart arrestert og at han døydde av ein overdose av fentanyl. Dei ønskjer òg rettssaka flytta til ein annan delstat.

Obduksjonsrapportar

Det finst tre obduksjonsrapportar i saka, og to av dei er offentlege. Den eine fastslår at Floyd døydde som direkte følgje av den brutale arrestasjonen, medan den andre konkluderer med at 46-åringen hadde underliggjande helseproblem.

Ein tredje obduksjonsrapport, bestilt av Floyds familie, konkluderer òg med at han døydde som følgje av politivald.

40 års fengsel

Politiet i Minneapolis fekk opp gjennom åra 18 klagar på Chauvin, fleire av dei på grunn av nedsettande språkbruk.

Berre to av klagene enda med disiplinærstraff, og i begge tilfella fekk han ei skriftleg åtvaring.

Chauvin har sidan mai sete isolert i høgtryggingsfengselet Oak Park Height i delstaten Minnesota. Dersom han blir funnen skuldig i forsettleg drap, er strafferamma for dette opptil 40 års fengsel i Minnesota.

