Svolt og fattigdom følgjer i fotsporet til pandemien

Nødhjelpskoordinator Mike Lowkock gjorde greie for situasjonen overfor Tryggingsrådet i FN denne veka. Bodskapen var klar og tydeleg: Dei indirekte følgjene av pandemien er meir fattigdom, kortare levealder, meir svolt, dårlegare skulegang og auka barnedød.

Lowkock sa at konsekvensane for dei svakaste landa i første rekkje er økonomiske, men i neste runde rammar verknadene sosiale og medisinske forhold og gir dårlegare levekår. Blant dei økonomiske konsekvensane er fallande råvareprisar, brot i handelssamband og produksjonslinjer og nedstenging i mange sektorar.

Kvinner

I sum gjer dette livet vanskelegare for store grupper av menneske, ikkje minst kvinner og dagarbeidarar, peika nødhjelpskoordinatoren på. Han la til at følgjene for ein svak helsesektor blir dobbelt opp sidan mange allereie er smitta av sjukdommar som meslingar, malaria og tuberkulose. På toppen av dette kjem covid-19.

Den politiske sjef i FN, Rosemary DiCarlo, som òg deltok i forklaringa for Tryggingsrådet, sa at pandemien svekkjer tiltrua til offentlege institusjonar, ei utvikling som igjen kan føre til ustabilitet.

Ho fryktar reaksjonane dersom folk skulle få inntrykk av at styresmaktene ikkje har handtert pandemien på ein forsvarleg måte eller at viktige opplysningar har vore halde tilbake.

Meir vald

DiCarlo sa at FN merkar seg ein auke i diskriminering og kjønnsbasert vald i mange land og at styresmaktene til fleire statar legg avgrensingar på ytringsfridommen. Skjøre fredsprosessar står i fare for å bryte saman fleire stader, sa ho.

Generalsekretær António Guterres oppmoda 23. mars verdssamfunnet til å stanse all krigføring for å styrkje den globale innsatsen mot korona. Dette førte til mellombelse våpenkviler i land som Colombia og Filippinane.

– Men dessverre har mange av prosessane stansa, utan forlenging. Resultatet har vore lite framgang i kampen mot sjukdommen på bakken, seier DiCarlo.

