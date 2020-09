Trump og Biden minte terroren for 19 år sidan

utenriks

Gjennom dagen skulle begge besøkje den nasjonale minnestaden for Flight 93 i Shanksville i Pennsylvania, men ikkje samtidig. Først ut var Trump.

– Til dei pårørande av Flight 93. I dag er alle hjarteslag i USA bunde til deira. Smerta og angsten deira blir delt av heile nasjonen vår. Vi kan ikkje ta vekk smerta deira, men vi kan hjelpe til med å lette på byrda, sa Trump då han talte i Shanksville.

Presidenten sa at landet kom saman etter terrorangrepet for 19 år sidan.

– Det var eit samhald basert på kjærleik for familiane våre, omsorg for naboar, lojalitet til medborgarane våre, stoltheit over det flotte flagget vårt, takknemlegheit overfor politiet og dei som responderte først, trua på Gud og vegringa mot å endre tankegang på grunn av vald, skremsel og vondskap, sa Trump.

Pause frå valkampen

Joe Biden starta dagen med å delta på minnemarkeringa ved Ground Zero i New York. Seremonien fredag morgon lokal tid vart opna med at det vart ringt i bjøller, følgd av stille.

Rundt 200 personar høyrde på opplesinga av dei nær 3.000 offera etter terrorangrepet i New York.

Biden hadde på førehand gjort det klart at han ikkje ville bruke dagen til å drive valkamp.

– Eg kjem ikkje til å snakke om noko anna enn 11. september. Vi har teke bort alle annonsar. Dette er ein alvorleg dag, sa han.

To separate markeringar

I New York har usemje om smitteverntiltak ført til at det vart to separate minnemarkeringar.

Det nasjonale minnesmerket og museet for 11. september har i år avlyst tradisjonen der etterlatne les namnet på offera høgt. I staden skal det spelast eit opptak for dei som samlast der tvillingtårna stod.

Nokon etterlatne er opprørte over endringa, og ein parallell seremoni blir arrangert av ein annan 9/11-gruppe, Stephen Siller Tunnel to Towers Foundation.

Visepresident Mike Pence har varsla at han vil delta på begge arrangementa. Etter hovudmarkeringa i New York skal Biden reise til Pennsylvania.

(©NPK)