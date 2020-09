USA minnast terroren for 19 år sidan

utenriks

President Donald Trump og utfordraren hans Joe Biden planlegg begge å besøkje den nasjonale minnestaden for Flight 93 i Shanksville i Pennsylvania fredag, men ikkje samtidig.

I New York har usemje om smitteverntiltak ført til at det blir to separate minnemarkeringar.

Det er ikkje venta at Biden skal snakke på Ground Zero. Seremonien fredag morgon lokal tid vart opna med at det vart ringt i bjøller, følgd av stille.

Det nasjonale minnesmerket og museet for 11. september har i år avlyst tradisjonen der etterlatne les namnet på offera høgt. I staden skal det spelast eit opptak for dei som samlast der tvillingtårna stod.

Nokre etterlatne er opprørte over endringa, og ein parallell seremoni blir arrangert av ei anna 9/11-gruppe, Stephen Siller Tunnel to Towers Foundation.

Visepresident Mike Pence har varsla at han vil delta på begge arrangementa. Etter hovudmarkeringa i New York skal Biden reise til Pennsylvania.

(©NPK)