Klart for historiske fredssamtalar om Afghanistan

Taliban-regimet i Afghanistan vart styrta i 2001, då USA og andre vestlege land hjelpte ein koalisjon av krigsherrar og opprørarar til makta i Kabul.

Taliban har sidan kjempa ein væpna kamp og aldri late seg slå militært, sjølv ikkje då USA og deira allierte hadde over 150.000 soldatar i landet.

Taliban, som i dag kontrollerer rundt halvparten av Afghanistan, har i alle år kalla regjeringa i Kabul for USAs løpegutar og nekta å forhandle med dei så lenge det var utanlandske styrkar i landet.

Endelause krigar

President Donald Trump har gjentekne gonger lova å «få slutt på USAs endeløyse krigar» og innleia i 2019 forhandlingar med Taliban. Dei resulterte i ein avtale i februar i år.

USA gjekk i avtalen med på å redusere talet på amerikanske soldatar i landet, i første omgang frå 8.600 til 5.000.

Taliban lova på si side å innstille angrepa mot amerikanske, men ikkje afghanske styrkar, og opprørarane lova òg å innleie direkte forhandlingar med den afghanske regjeringa dersom president Ashraf Ghani gjekk med på å lauslate 5.000 krigsfangar. Sjølv lova dei å lauslate 1.000 krigsfangar.

Løfta oppfylt

Sjølv om det sidan har vore fleire forseinkingar og skjer i sjøen, er partane no samde om at vilkåra er oppfylte. No møtest derfor forhandlarar i Doha, der Taliban har eit politisk representasjonskontor og der også forhandlingane med amerikanarane fann stad.

– Vi er no på flyplassen, stadfesta ein medlem av delegasjonen til den afghanske regjeringa overfor nyheitsbyrået DPA fredag, kort tid før dei gjekk om bord i flyet til Qatar.

Opnar med seremoni

Laurdag opnar samtalane med ein seremoni, leia av formannen i Afghanistans øvste råd for nasjonal gjenforeining, Abdullah Abdullah.

USAs utanriksminister Mike Pompeo og Talibans nestleiar Abdul Ghani Baradar, kjent som mulla Baradar, blir òg venta å halde talar.

Sjølve forhandlingane blir først innleia måndag, seier ein talsmann for Abdullah til DPA.

Krigslovbrot

Samtidig med at fredsforhandlingane no startar, har Den internasjonale straffedomstolen (ICC) innleia etterforsking av moglege krigslovbrot og lovbrot mot menneskja gjort av alle dei krigførande partane i Afghanistan.

Avgjerda om dette har vekt raseri i Det kvite hus, og Trump har innført sanksjonar mot leiinga i Haag-domstolen, blant dei sjefklagar Fatou Bensouda.

Amerikanske styrkar blir mellom anna skulda for vilkårleg bombing av sivile mål, tortur og andre krigslovbrot, og Bensouda ønskte alt for tre år sidan å innleie full etterforsking.

– Tilgjengeleg informasjon gir skilleg grunn til å tru at amerikanske soldatar og CIA-agentar står bak tortur, grufull behandling, overgrep, valdtekter og seksuell vald mot fangar, sa ho den gong.

Kostbar krig

Krigen i Afghanistan har sidan 2001 kosta minst 157.000 menneske livet, 43.000 av dei sivile, viser ei oversikt utarbeidd av Brown University i USA.

Berre i fjor vart 3.400 sivile drepne og 7.000 ifølgje FN såra i Afghanistan, og Taliban stod bak nesten halvparten av valdshandlingane som forårsaka desse tapane.

Taliban blir òg skulda for andre krigslovbrot, men har dei siste par åra fått ein meir ytterleggåande utfordrar i IS som har gjennomført ei rekkje blodige terroraksjonar mot sivile mål i landet.

Human Rights Watch skuldar òg afghanske militsar som er trena og støtta av CIA, for å stå bak vilkårlege drap, bortføringar og andre overgrep mot sivile i Afghanistan.

Noreg har framleis rundt 60 spesialsoldatar stasjonert i Kabul, der dei i fleire år har samarbeidd tett med det afghanske politiets spesialstyrke Crisis Response Unit 222 og følgjer dei på oppdrag.

