Amerikanske styresmakter går gjennom Oracles forslag til Tiktok-avtale

utenriks

Oracle stadfesta måndag at Tiktoks kinesiske eigarselskap har plukka dei ut som teknologipartnar. Nyheita kom etter at Tiktoks kinesiske eigar søndag sa nei til Microsoft.

Oracles talskvinne Deborah Hellinger seier ho kan stadfeste utsegner frå USAs finansminister Steven Mnuchin, som måndag sa til CNBC at Tiktoks morselskap Bytedance har sendt forslaget til amerikanske styresmakter for godkjenning.

Skal gå gjennom mogleg avtale

Det kvite hus vil denne veka gå gjennom ein potensiell avtale, der Oracle vil inngå i eit partnarskap for Tiktoks amerikanske verksemd, ifølgje finansministeren.

– Komiteen for utanlandske investeringar i USA (CFIUS) vil først møtast for å gå gjennom forslaget og deretter komme med tilrådingar til president Donald Trump denne veka, seier Mnuchin til CNBC.

Mnuchin har antyda at avtalen inneheld ein plan for å opne eit amerikansk hovudkvarter for Tiktok – noko som vil føre til skiping av 20.000 arbeidsplassar i landet.

Microsofts bod avvist

Microsoft, i samarbeid med butikkjeda Walmart, var rekna som favoritt, men IT-giganten opplyste søndag at dei ikkje fekk gjennomslag hos kinesiske Bytedance, som eig Tiktok.

– Bytedance har i dag informert oss om at dei ikkje kjem til å selje Tiktoks amerikanske verksemd til Microsoft. Vi er sikre på at bodet vårt ville ha vore bra for Tiktoks brukarar og samtidig teke vare på nasjonal tryggleik, heiter det i ei fråsegn frå Microsoft.

Ei talskvinne for Microsoft ønskjer ikkje å seie kvifor bodet vart avviste, og Tiktok har ikkje svart på førespurnader om ein kommentar.

Krav frå Trump

President Donald Trump har med tilvising til USAs nasjonale tryggleik kravd at kinesiske Bytedance sel Tiktoks verksemd i USA. Dersom det ikkje skjer innan 20. september, vil appen i praksis bli forboden i USA. Trump er bekymra for at Tiktok deler opplysningar om amerikanske brukarar med kinesiske styresmakter. Tiktok avviser dette og seier data om brukarane i USA blir lagra i USA, med backup i Singapore.

Dei amerikanske presidenten har skrive ut ein ordre som gjer det ulovleg for amerikanske borgarar og selskap å handle med Tiktok frå 20. september. Dermed kan han forsvinne frå app-butikkane til mobilgigantane i USA, og dei tilsette i selskapet risikerer å ikkje få lønn.

Den populære videoappen har over 100 millionar brukarar i USA. Tiktok har gått til sak mot amerikanske styresmakter og meiner Trumps ordre er grunnlovsstridig.

Uviss

Det er uansett uvisst om den venta avtalen mellom Bytedance og Oracle er nok til å tilfredsstille amerikanske styresmakter. Ei anonym kjelde seier til Wall Street Journal, som var først ute med nyheita om at Microsoft var avvist, at avtalen truleg ikkje blir strukturert som eit direkte sal.

Kina har endra eksportreglane sine, og sal av kunstig intelligens krev godkjenning på regjeringsnivå. Mange meiner Tiktoks algoritmar vil omfattast av denne regelen.

Ifølgje analytikar Daniel Ives i Westburn Securities kan eit teknologipartnarskap innebere at Oracle leverer ei teknologisk løysing som roar Trump-administrasjonen når det gjeld dei nasjonale tryggingsaspekta rundt handteringa av brukardata.

(©NPK)