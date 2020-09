Brannane på vestkysten av USA pressar klima opp på dagsordenen

utenriks

Trump skal under besøket sitt i California måndag møte brannmannskap og bli orientert om situasjonen. Det skjer samstundes som politiske motstandarar og styresmakter på vestkysten har kritisert han for å vere klimafornektar.

Både under skogbrannane for året og fjoråret har Trump ymta om at den viktigaste årsaka til brannane er dårleg skogdrift. Mellom anna meiner at han det må rakast meir, slik at lauv ikkje blir liggjande på bakken og tek fyr.

Òg presidentkandidaten til Demokratane, Joe Biden, vert kritisert for å ikkje snakke nok om klimaendringane. Men tysdag skal òg visepresidentkandidaten hans, Kamala Harris, besøkje dei brannherja områda i sin eigen heimstat.

Omstridd plan

Harris og Biden har avvist klimakritikken og gjort det klart at dei begge meiner det hastar å setje i verk klimatiltak.

Måndag er det dessutan venta at Biden vil halde ein tale der han set brannane tydeleg i samanheng med klimaendringane.

Spørsmålet er om det er nok for dei mest venstreorienterte medlemmene av Det demokratiske partiet. Dei kritiserer Biden for manglande støtte til Green New Deal, ein omfattande plan som skal gjere USA mindre avhengig av fossilt brensel og redusere CO2-utsleppa kraftig.

Planen har vorte kraftig kritisert av republikanske politikarar som meiner han vil koste altfor mykje pengar. Den økonomiske rådgjevaren til Trump, Larry Kudlow, har uttalt at planen vil øydeleggje USAs økonomi.

– Vil ikkje tape Midtvesten

At Biden og Harris ikkje har gått høgt ut i klimasaka, er det gode grunnar til, meiner Dan Schnur, som har vore rådgjevar for tidlegare California-guvernør Pete Wilson.

– Valkampstaben til Biden skjønar at det kan skape problem for dei i den øvste delen av Midtvesten dersom dei omfamnar ein aggressiv klimaendring-agenda, seier han.

Andre meiner at det er dårleg politisk handverk å ikkje gå i strupen på Trump når det gjeld klimaendringane.

– Det at Demokratane ikkje set det som skjer på vestkysten i samband med at Trumps mislukkast når det gjeld klimaendringar, er berre eit politisk feilgrep, meiner Rebecca Katz, ein politisk strateg som har jobba med fleire kongressrepresentantar som er opptekne av miljøspørsmål.

Forureining

Minst 35 menneske har så langt mista livet i brannane ved vestkysten, 27 av dei den siste veka. Byar frå Los Angeles i sør til Vancouver i nord er dekt av grå oske og luftforureining, og tusenvis av bygningar har gått opp i røyk.

Ifølgje IQAir, som overvaker global forureining, er fem av dei verst forureina byane i verda no på vestkysten av USA.

Skogbrannane er dei største sidan styresmaktene byrja å dokumentere omfanget på 1980-talet. To millionar hektar, eller 20.000 kvadratkilometer, er svidde av. Arealet svarar omtrent til halvparten av Trøndelag.

Over 30.000 brannfolk kjempar mot flammane, og meteorologar har åtvara om at vinden igjen kan ta seg opp og føre til ny spreiing av brannane i det svært tørre terrenget.

Dei fleste dødsfalla er registrerte i California og Oregon, men også i delstaten Washington, lengst nordvest i USA, brenn det.

– Apokalyptisk

– Det er apokalyptisk, seier guvernør i Washington, Jay Inslee, før han rettar eit kraftig angrep mot Trump.

– Det er til å bli galen av at vi har denne kosmiske trusselen mot samfunnet vårt, at heile vestkysten står i brann, og så har vi ein president som nektar for at dette ikkje dreier seg om småbrannar, men om klimabrannar, seier han.

I Aracadia i utkanten av Los Angeles vart innbyggjarane bedne om å evakuere søndag sidan ein av brannane nærma seg området.

– Det er framleis aktive brannar, straumleidningar er nede, tre har velta, det er vegar som er uframkommelege, sa sheriff Kory Honea, som frykta at det kan ta mange veker før folk får dra tilbake til heimane sine.

På sosiale medium har det den siste tida komme ei rekkje påstandar om at ekstremistar har tent på brannane med vilje. Det føderale politiet FBI har avvist påstandane.

