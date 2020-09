By i Florida fjernar forbod mot sagging

utenriks

Saggebukser er bukser som sklir langt nedover hoftene, slik at underbuksene synest. Førre veke vedtok ein bykomité med 4 mot 1 stemmer at både den opphavlege lova frå 2007, og eit tillegg frå 2013 som gjaldt kvinner, skal opphevast.

Avisa Miami Herald skriv at avstemminga var den første av to, det vil seie at vedtaket må gjerast igjen på eit seinare komitémøte før lova er offisielt oppheva.

I byen, som ligg nordaust for Miami, er det framleis skilt som åtvarar folk mot å gå med saggebukser. Mellom anna viser dei eit bilete av to menn med bukser som heng langt nede på hoftene, følgt av denne teksten: «Ikkje noko om eller men, dette er lova!»

Viseordførar Chris Davis, som stod bak initiativet for å få lova oppheva, seier at han aldri støtta han.

– Eg følte at den ramma ein spesiell del av innbyggjarane, det vil seie unge, afrikansk-amerikanske menn, seier han.

