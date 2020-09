Emirata og Israel underteiknar avtale i Det kvite hus

utenriks

Seremonien vil finne stad anten i eller utanfor Det kvite hus, avhengig av vêret, med president Donald Trump som vert.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Emiratas utanriksminister Abdullah bin Zayed Al Nahyan, broren til Abu Dhabis mektige kronprins, vil vere på plass.

Trump har hylla dei to som «fantastiske partnarar» med «visjonar» og ser på avtalen som eit resultat av sin eigen såkalla fredsplan for Midtausten.

Opphevar boikott

Avtalen inneber at Dei sameinte arabiske emirata gjer som Egypt og Jordan og opphevar boikotten sin av Israel. Føresetnad for dette er at Israel skrinlegg sin påståtte plan om å annektere store delar av den okkuperte Vestbreidda.

Presidenten til palestinarane Mahmoud Abbas og Hamas-leiar Ismail Haniyeh, som elles er usamde om det meste, er heilt samde i synet på avtalen og avviser arabisk heider av Israel, som til no har vore rekna som dei fremste forhandlingskorta deira.

Ønskjer velkommen

Omverda er mindre kritisk til avtalen mellom Emirata og Israel.

– Vi ønskjer velkommen alle bidrag til fredelege relasjonar i regionen, sa utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) då avtalen vart kunngjord i august.

– Eg åtvarar mot å ta einsidige skritt. Alle annekteringar av landområde ved bruk av makt, er uakseptabel og i strid med folkeretten, var Søreides kommentar då Trump lanserte den såkalla fredsplanen sin.

Kald skulder

Trumps håp er at andre arabiske land skal følgje etter Emirata og anerkjenne Israel, noko som vil ta frå palestinarane støtte og tvinge dei til å godta hans eigne og Israels visjonar for ei fredsløysing.

Utanriksminister Mike Pompeo har sidan avtalen vart kjend besøkt fleire arabiske land, men har ikkje fått løfte om heider av Israel frå nokon av dei.

Saudi-Arabia, som elles har eit tett samarbeid med USA, har òg tilsynelatande gitt Trump ei kald skulder i spørsmålet.

Saudi-Arabia vil ikkje normalisere forholdet til Israel før palestinarane får sin eigen stat, skal kong Salman ha slått fast i ein telefonsamtale med den amerikanske presidenten tidlegare i månaden.

Langvarig samarbeid

Sjølv om avtalen mellom Emirata og Israel overraska mange, vart andre mindre overraska.

Dei to landa har dei siste fem åra i meir eller mindre løyndom trappa opp samarbeidet, og Israel fekk etablere diplomatisk representasjon i Abu Dhabi alt i 2015.

Etterretningssamarbeidet har òg vore tett, då dei sju sunnimuslimske emirata til liks med Israel ser på sjiamuslimske Iran for å vere ein stor trussel i regionen.

Ifølgje den israelske journalisten og forfattaren Yossi Melman har den israelske etterretningsorganisasjonen Mossad samarbeidd med Emiratas etterretningstenester sidan 1970-talet.

Mange tidlegare israelske etterretningsfolk har ifølgje Melman òg vore sentrale i å etablere kommersielt samarbeid med Emirata, noko det ikkje har vore snakka høgt om i nokon av landa.

Våpensal

Også for amerikansk våpenindustri opnar avtalen mellom dei to landa nye moglegheiter. Knapt ei veke etter at avtalen var kunngjord, vart det kjend at Trumps svigerson og rådgivar Jared Kushner og andre i Det kvite hus ivra etter å selje kampfly av typen F35, angrepsdronar og anna avansert militært utstyr til Emirata.

Emirata stadfesta at dei for alt seks år sidan bad om å få kjøpe amerikanske kampfly, men nektar for at heideren av Israel er resultat av ein hestehandel med Trump-administrasjonen.

Ifølgje den israelske nettavisa Ynet inneheld likevel avtalen mellom Israel og Emirata ein hemmeleg del som opnar for storsal av amerikanske våpen.

Militærhjelp til Israel

New York Times og andre medium melde det same, men Netanyahu nekta for å vere kjent med denne biten av avtalen og kalla det «fake news».

Etter at Pompeo besøkte Israel har ikkje den israelske statsministeren kommentert avsløringa ytterlegare, og ifølgje den israelske avisa Yedioth Ahronoth vil Netanyahu som kompensasjon krevje meir i militærhjelp frå USA.

Israel får frå før rundt 100 millionar kroner dagleg i militærhjelp frå USA, i samsvar med ein tiårsavtale som vart inngått under president Barack Obama i 2015.

Frå sidelinja

Palestinarane kan lite anna enn å følgje utviklinga frå sidelinja og lykkast ikkje å få Den arabiske liga med på ei fordømming av avtalen mellom Emirata og Israel.

– Det var alvorlege diskusjonar om dette punktet. Dei var omfattande og tok tid, men dei leidde ikkje til semje om resolusjonsutkastet som var lagt fram av den palestinske sida, opplyste assisterande generalsekretær Hossam Zaki.

Dei 22 utanriksministrane som deltok på møtet 9. september, forsikra at dei framleis støttar skiping av ein palestinsk stat i områda Israel okkuperte i 1967, i tråd med det som er kjent som den arabiske fredsplanen.

(©NPK)