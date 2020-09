Lukasjenko på besøk hos Putin

utenriks

Mannen som har styrt Kviterussland dei siste 26 åra, kom måndag til Sotsji i Russland, der Putin tok imot han.

Ifølgje talsmannen til Putin skulle dei to diskutere energi- og handelssamarbeid, og dessutan det som blir omtalt som regionale konfliktar.

Kviterussland har opplevd store demonstrasjonar sidan Lukasjenko vart attvalt til sin sjette presidentperiode, visstnok etter å ha fått over 80 prosent av stemmene i valet 9. august.

Opposisjonen hevdar at det fann stad omfattande valfusk og får støtte av mellom anna EU, som har nekta å anerkjenne valresultatet.

Tvinga i eksil

Tusenvis av regimekritikarar er arresterte sidan valet, blant dei fleire viktige opposisjonsleiarar. Andre framståande opposisjonelle har søkt tilflukt i utlandet eller vorte deporterte.

Statsminister Erna Solberg møtte førre veke ein av dei, Svetlana Tikhanovskaja, som er i eksil i Vilnius, hovudstaden i Litauen.

Etter møtet slutta Solberg seg til kravet om nyval i Kviterussland.

– Det er det einaste som kan avgjere kven som legitimt kan styre, sa ho.

Putin, som gratulerte Lukasjenko med valsigeren, meiner på si side at alt gjekk rett for seg. Han har òg lova den tidlegare sovjetrepublikken militærhjelp «i høve til inngåtte avtalar», dersom dette skulle vise seg å vere naudsynt.

– Må etterforska

FNs høgkommissær for menneskerettar, Michelle Bachelet, tok måndag til orde for gransking av Lukasjenko-regimet sine overgrep mot opposisjonelle.

– Alle skuldingar om tortur og andre former for mishandling som tryggingsstyrkane har gjort, må vi få dokumentert og etterforskar, slik at dei ansvarlege kan stillast til ansvar, sa Bachelet då ho måndag opna den 45. sesjonen i FNs menneskerettsråd i Genève.

Ho fekk støtte frå den tyske representanten i rådet, Michael von Ungern-Sternberg, som på vegner av EU fremja eit forslag om å halde ein spesialsesjon om utviklinga i Kviterussland førstkommande fredag.

– Forsvinningar, bortføringar, utvisingar og vilkårlege fengslingar held fram dagleg i Kviterussland, sa han.

– Direkte innblanding

25 av medlemslanda i menneskerettsrådet, dei fleste av dei vestlege, røysta for forslaget. Venezuela og Filippinane røysta imot, og 20 utviklingsland let vere å stemme.

Den kviterussiske representanten i rådet kallar avgjerda om å halde ein spesialsesjon, «ei form for direkte innblanding i sakene til ein suveren stat».

