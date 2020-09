Norsk søtsug reddar svenske eksporttal

utenriks

I andre kvartal gjekk Sveriges eksport av raffinerte matvarer ned, med unntak av tobakk, fisk og ubehandla kornprodukt, med 4,5 prosent, ifølgje Statistiska centralbyrån (SCB). Av dei 20 landa Sverige eksporterer mest til, var det eksportnedgang til 13.

– Sidan vi byrja å føre statistikk for 20 år sidan, har vi aldri registrert ei svakare volumutvikling, seier sjeføkonom Carl Eckerdal i næringslivsorganisasjonen Livsmedelsföretagen.

Eit lyspunkt er likevel eksporten over norskegrensa. Til Noreg, som er Sveriges største eksportmarknad for matvarer, vart det registrert ein auke på 9 prosent. Særleg populært er svenskprodusert sjokoladegodteri, og oppgangen for denne kategorien var på heile 20 prosent i andre kvartal.

(©NPK)