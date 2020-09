Partiet til Putin hevdar å ha vunne regionval

utenriks

Dei offisielle resultata frå det tre dagar lange valet er varsla måndag. Skuldingar om valfusk er allereie talrike.

Den uavhengige valobservatørgruppa Golos hevdar å ha fått ein straum av rapportar frå folka sine, som fortel at dei vart nekta å sjå dokument og påpeike avvik.

Golos hevdar òg å ha fått rapportar om ferdigutfylte stemmesetlar som vart stappa i valurnene av funksjonærar, og om stemmesetlar som vart bytt om før dei vart lagde i urnene.

Leiaren for den statlege valkommisjonen i Russland, Ella Pamfilova, hevdar på si side at det praktisk talt ikkje har komme inn rapportar om avvik i samband med valet.

Symbolske sigrar

Ifølgje partiet til president Vladimir Putins, Sameint Russland, viste valdagsmålingar søndag at dei gjorde eit svært godt val, og at kandidatane deira vann guvernørvala i 12 av dei 18 regionane.

Resten av dei seks vinnarane kom visstnok frå opposisjonsparti som blir rekna som allierte med Kreml.

Den Kreml-kritiske opposisjonen hevdar på si side at dei har vunne fleire symbolske sigrar, mellom anna i Tomsk i Sibir. Der viser førebelse resultat at Sameint Russland fekk under 25 prosent av stemmene, ein halvering frå valet for fem år sidan.

Nervegift

Det var under eit besøk i Tomsk i august at opposisjonspolitikaren Aleksej Navalnyj vart forgifta med nervegifta novitsjok.

Ingen har kunna fastslå kven som står bak, og russiske styresmakter meiner det er absurd å hevde at dei har noko med saka å gjere. 44-åringen ligg no på sjukehus i Berlin.

To av Navalnyjs allierte i Tomsk ser ifølgje førebelse resultat ut til å ha sikra seg plassar i bystyret i Tomsk.

Taktisk røysting

Den tredje største byen i Russland, Novosibirsk, der både Kommunistpartiet og den Navalnyj-leidde opposisjonen står sterkt, hadde òg besøk av opposisjonsleiaren rett før han vart forgifta.

Navalnyj oppmoda veljarane i byen til å røysta taktisk på kandidatar med størst sjanse til å vinne over kandidatane frå Sameint Russland – ein taktikk som lukkast under valet på den russisk statsdumaen i fjor, der Sameint Russland overraskande fekk ein stor kalddusj.

Ein av Navalnyjs allierte, Sergej Bojko, hevda måndag å ha sikra seg ein plass i bystyret i Novosibirsk, men heller ikkje der finst dei offisielle resultata enno.

EU-protest

Òg på Krimhalvøya, som Russland annekterte frå Ukraina i 2014, vart det halde val i helga.

EU har protestert på dette og gjort det klart at dei ikkje anerkjenner nokon av dei som blir valt til å representere den såkalla delrepublikken.

I ei rekkje av dei 85 russiske regionane vart det i helga halde val på guvernørar og medlemmer av regionale forsamlingar og byforsamlingar. I tillegg vart det halde fleire suppleringsval til nasjonalforsamlinga i landet.

