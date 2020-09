Rwandisk hotellsjef terrorsikta – ber om lauslating mot kausjon

utenriks

Rusesabagina nekta måndag å svare på dei 13 punkta i siktinga, og nekta òg straffskuld då han vart avhøyrd av rwandiske etterforskarar i ei høyring før rettssaka. Siktinga omfattar mellom anna terror, eldspåsetjing, kidnapping og drap.

Den 66 år gamle hotellsjefen bad om å bli sett fri mot kausjon, og viste til dårleg helse som har ført til at han tre gonger har vorte køyrd til sjukehus gjennom tida han har vorte halden fengsla i Rwanda.

– Eg ber om å få kausjon, og eg forsikrar retten om at eg ikkje vil rømme frå rettferd, sa Rusesabagina.

Retten opplyser at han vil ta stilling til kausjonssøknaden torsdag.

Amnesty oppmoda måndag rwandiske styresmakter til å garantere Rusesabagina ei rettferdig rettssak.

– Mangelen på openheit rundt arrestasjonen av Rusesabagina og rapportar om at han har vorte nekta tilgang til advokaten som er tilsett av familien, er raude flagg som ikkje kan ignorerast når styresmaktene førebur seg på rettssaka, seier regionalsjef for Aust- og Sør-Afrika i Amnesty Deprose Muchena.

Rusesabaginas dotter Carine Kanimba fortalde til nyheitsbyrået AP i byrjinga av september at faren i slutten av august reiste frå USA til Dubai, der han vart arrestert og send til Rwanda.

Rusesabagina har vorte kalla Rwandas Oscar Schindler etter at han redda over 1.000 tutsiar frå å bli drepne under folkemordet i 1994 ved å gøyme dei på Mille Collines Hotel i Kigali og seinare hjelpe dei å rømme landet.

(©NPK)