utenriks

I angrepa, som var retta mot opprørerkontrollerte posisjonar sør for byen Albu Kamal, mista åtte irakarar og to syrarar livet, ifølgje Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

I tillegg vart fleire lager med ammunisjon og militære køyretøy øydelagde, ifølgje SOHR.

Israel har gjennomført mange angrep i Syria i krigen i landet, men kommenterer vanlegvis ikkje angrepa sjølv.

(©NPK)