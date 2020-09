Svenske helsestyresmakter vil be sambuarar av koronasmitta halde seg heime

utenriks

Folkhälsomyndighetens tilråding er per no at den som har vorte koronasmitta, bør unngå nær kontakt med andre under inkubasjonstida på to veker.

Men helsestyresmaktene ser no på moglegheitene for at legar kan be personar over 16 år, som bur med ein koronasmitta, om å halde seg heime og til dømes ikkje gå på jobb, skriv Aftonbladet.

Hensikta med endringa er å gjere det enklare for folk å halde seg heime. Ei legetilråding om å bli heime, gir nemleg rett til kompensasjon frå svenske Försäkringskassan.

Det blir ikkje opp lagt til noka kontrollstyresmakt for å halde tilsyn med om legetilrådingane eventuelt blir følgt opp.

Norske helsestyresmakter har sidan i mars tilrådd karantene for dei som bur i same husstand som nokon som er sett i heimeisolering med påvist eller mistenkt covid-19-smitte.

