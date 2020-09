Trump heldt folkemøte i strid med eige koronaråd

utenriks

Møtet på søndag i Henderson utanfor Las Vegas brukte Trump til å hylle si eiga handtering av pandemien som hittil har kravd nesten 200.000 menneskeliv i USA.

– Vi har gjort ein utruleg jobb, vi får absolutt ingen heider for jobben vi har gjort, sa Trump og la til at leiarskapen hans har «redda millionar av liv».

Nasjonen er no «inne i siste sving» i kampen mot viruset, sa Trump til tilhengjarar i eit industribygg som er eigd av ein av støttespelarane til presidenten.

Relativt få i folkemengda bar munnbind, med eit klart unntak, rapporterer nyheitsbyrået AP: For dei som var rett bak Trump og som derfor dukka opp på TV-bileta, var det påbode med munnbind.

– Livsfarleg

– I kveld gjer Trump seg skuldig i dumdristige og egoistiske handlingar som set tallause liv i fare her i Nevada, tvitra guvernøren i delstaten, demokraten Steve Sisolak før møtet.

Sidan mai har styresmaktene i delstaten avgrensa talet på deltakarar i innandørs arrangement til 50, ei tilråding basert på retningslinjene for gjenopning frå Det kvite hus.

– Presidenten ser ut til å ha gløymt at dette landet framleis står midt oppe i ein global pandemi, legg han til.

Nederlag

Ikkje sidan juni, då eit folkemøte i Tulsa fekk delar av skulda for ein auke i smittetilfelle i Oklahoma, har Trump samla tilhengjarar innandørs. Framleis døyr rundt 1.000 koronasmitta dagleg i USA.

– Vi stengjer ikkje landet igjen. Ei nedstenging vil øydeleggje liva og draumane til millionar av amerikanarar, sa Trump.

Tulsa-møtet var det første i sitt slag på tre månader og vart eit stort nederlag for Trumps valkamp. Mange tomme sete og ein auke i smittetilfelle, også i valkampstaben. Ein framståande Trump-tilhengjar som var til stades, forretningsmann og tidlegare presidentkandidat Herman Cain, døydde av covid-19 få veker seinare. Det er likevel ikkje kjent om han vart smitta av viruset i Tulsa.

Temperaturmålingar

Valkampapparatet erkjende at mange vegra seg for å samla seg i store grupper innandørs og gjekk over til å halde mindre folkemøte utandørs, typisk ved flyplasshangarar. Men desse arrangementa har vakse dei siste vekene, og det har vore lite avstand og få munnbind blant deltakarane.

I Henderson søndag vart det teke febermålingar av alle deltakarane ved døra. Sjølv om dei frammøtte vart oppmuntra til å bruke munnbind, var det mange som lét vere.

Arrangementet var eit direkte brot på covid-19-regelverket i delstaten, og eigaren av industrianlegget kan miste lisensen til å drive vidare, sa ein talsperson for styresmaktene i Henderson.

– Be guvernøren dykkar om å opne opp delstaten, sa Trump.

Forsvarar møtet

Om koronahandteringa til Trump seier guvernør Sisolak at presidenten ikkje hadde ryggrad til å ta vanskelege val og i staden overlét det til delstatane.

– No har han bestemt seg for at han ikkje treng å respektere lovene i delstaten vår. Som vanleg meiner han at reglane ikkje gjeld for han sjølv, seier Sisolak.

Tim Murtaugh, kommunikasjonsdirektør for valkampen til Trump, forsvarer møtet. Om titusenvis av amerikanarar kan delta i demonstrasjonar, spele i kasino eller setje fyr på lokale verksemder i opptøyar, så bør dei òg kunne få samlast fredeleg og høyre presidenten tale, påpeika han.

Talet på nye koronatilfelle i USA aukar ikkje like mykje no som før, men ekspertar meiner at det framleis er naudsynt å halde oppe tiltak som sosial avstand.

