WHO om koronahausten i Europa: – Det blir verre

utenriks

– Det kjem til å bli verre. I oktober og november kjem vi til å ha fleire dødsfall, sa WHOs Europa-sjef Hans Kluge måndag.

Talet på smittetilfelle har vore stigande på kontinentet den siste tida, men dødstala har halde seg relativt stabile. WHO åtvarar likevel om at oppgangen i smitte òg vil medføre fleire dødsfall.

Dei 55 europeiske medlemslanda i WHO held videomøte måndag og torsdag for å diskutere den vidare responsen på koronapandemien og strategien til organisasjonen for dei neste åra.

