Brannar raserer den verdifulle våtmarka i Brasil

Brannfolk, soldatar og lokale frivillige kjempar mot flammane samtidig som dei prøver å finne og redde jaguarar og andre dyr frå brannane.

Over 23.000 kvadratkilometer, eit område nesten på storleik med Viken fylke, har gått opp i flammar i regionen hittil i år, ifølgje det føderale universitetet i Rio de Janeiro. Berre sidan august er 15.000 kvadratkilometer svidde av.

Krisa blir forverra av den verste tørken på 47 år, sterke vindar og temperaturar over 40 grader.

Pantanal strekk seg frå Paraguay til Bolivia og består av elvar, sumpar og myrar på kryss og tvers.

Over 12.000 brannar

Regionen ved den sørlege utkanten av regnskogen Amazonas er berømt for det storarta biologiske mangfaldet sitt som mellom anna omfattar 159 pattedyrarter.

Men dei siste månadane har bileta som har komme frå Pantanal, vist utbrente dyrekadaver og flammehav.

– Eg har vore her i 20 år, og dette er den verste situasjonen eg har sett, seier Felipe Dias, sjef for miljøorganisasjonen SOS Pantanal.

Hittil i år har det vore 12.567 brannar i brasilianske Pantanal, noko som gir ny årsrekord med over tre månader igjen av 2020, ifølgje satellittdata samla inn av det nasjonale romforskingsinstitutt INPE i Brasil.

«Uoppretteleg»

Skaden er uoppretteleg og spesielt øydeleggjande for dyra, ifølgje leiar Juliana Camargo i naturvernorganisasjonen Ampara Animal.

– Svært få dyr overlever. Dei som gjer det, blir ofte svært alvorleg skadde. Dei blir brende til beina, må ofte avlivast eller døyr av svolt og tørst, seier ho.

– Det verste er når folk på bakken som kjempar mot flammane fortel oss at «det er ingenting vi kan gjere, alt kjem til å brenne». Det einaste håpet er at det regnar, men kan vi ikkje forvente før i november, seier Camargo.

Tørke

Ekstrem tørke er ei viktig årsak til brannane, for det største tropiske våtmarksområdet i verda er ikkje så vått om dagen. Nedbørsmengdene i Pantanal stupte i dei første fem månadane av året.

Mange område som vanlegvis blir fløymde over i regntida, vart ståande tørre.

Ulovleg hogst, gruvedrift og jordbruk har fått skulda for mange av brannane i Amazonas. I Pantanal har praksisen med å brenne røter og røykje ut ville bier frå kubane for å hauste honning utløyst fleire brannar i år, ifølgje talsperson Sheila Sebalhos i delstatsbrannvesenet i Mato Grosso.

Fleire årsaker

Men det er òg andre faktorar i spel.

Landbruksindustrien dyrkar i aukande omfang avlingar som ikkje høyrer heime i regionen, og dei brenn lettare enn den naturlege vegetasjonen, ifølgje skogingeniør Vinicius Silguiero ved Instituto Centro de Vida (ICV).

Nokon ryddar jorda ved hjelp av bråtebrenning og kveiker brannar som kan komme ut av kontroll.

Den høgrenasjonalistiske presidenten i Brasil, Jair Bolsonaro, har vorte kritisert for auken i brannar sidan han vart president i januar 2019, ikkje berre i Pantanal, men også i Amazonas.

Ny normal?

– Det er ei utbreidd oppfatning at dei skuldige får straffridom, miljøvernorgan vert svekt og det vert kutta i middel til miljøprogram, seier Silgueiro.

Studiar viser at avskoging her har ei konsekvensar for nedbøren i andre regionar i Brasil ved at det fører til krymping av dei såkalla flygande elvane til regnskogen – store våte skyer som vinden ber med seg, og som transporterer vassmassar over store delar av Sør-Amerika.

– Det er for tidleg å vite om tørken i Pantanal dei siste åra er direkte knytt til det, seier Silgueiro, som er frå regionen, men slår fast at ting har endra seg.

– Eg hugsar då det pleidde å regne i august og september. I år har det ikkje regna sidan juni, seier han.

Jaguarunge redda

Mange av innbyggjarane i Pantanal er avhengige av økoturismen i regionen, og næringa blir no ramma både av pandemien og brannane.

Førre veke nådde flammane Encontro das Aguas, eit naturreservat som er heim for den største jaguarbestanden i verda.

Brannvesenet og miljødepartementet i Mato Grosso har oppretta eit senter for berga dyr.

– Vi føler oss litt mismodige, men vi prøver å ha håp om å redde dei få dyra vi kan, sa veterinæren Karen Ribeiro då ho sist fredag behandla ein skadd fugl.

Same dag sende det brasilianske forsvaret eit helikopter for å redde ein forbrunnen jaguarunge og frakte han til eit veterinærsjukehus.

