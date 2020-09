Emiratas utanriksminister om fredsavtalen: -Glad og privilegert

utenriks

– Fred er alltid noko vi burde gå inn for. Med mykje spenning og mykje håp, sa Abdullah i ein video publisert av Dei sameinte arabiske emiratas ambassade i Washington.

Fråsegna kjem i forkant av ein seremoni i Det kvite hus tysdag, der Dei sameinte arabiske emirata og Bahrain skal underteikne det som blir omtalt som ein historisk avtale om normalisering av forholdet til Israel.

– Dei sameinte arabiske emirata er så glade og privilegerte for å kunne spele ei rolle for fred, ikkje berre for oss, men for heile regionen, sa utanriksministeren.

