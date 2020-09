utenriks

Ifølgje innanriksministeren i Hellas er det snakk om fem unge utanlandske statsborgarar. Ein sjette person er etterlyst, men han er truleg reist frå øya.

Ikkje namngitte kjelder hevdar at alle er afghanske statsborgarar, og at to av dei er einslege mindreårige asylsøkjarar, ifølgje avisa Kathimerini.

Ein av dei skal ha vorte arrestert nord i Hellas etter at han vart overført dit etter brannane førre veke.

(©NPK)