Koronaimmunitet varer kanskje ikkje meir enn eitt år

Eit nøkkelspørsmål under pandemien har vore kor lenge ein eventuell immunitet kan vare. Hittil har ikkje forsking gitt klare svar, samtidig som det har komme rapportar om folk som har vorte smitta for andre gong.

I ein forskingsartikkel i tidsskriftet Nature fortel nederlandske forskarar om korleis dei gjennom 35 år har samla inn og analysert blodprøver frå ti friske forsøkspersonar.

I tillegg til SARS-CoV-2, viruset som gir sjukdommen covid-19, finst det minst seks andre koronavirus som er påviste hos menneske, og berre fire gjev forkjølingssymptom.

Forskarane har kartlagt førekomsten av antistoff mot eit spesielt protein som er spesifikt for koronavirus. Om mengda av antistoff hadde auka mellom to prøver, tolka forskarane dette som eit teikn på ny infeksjon.

Resultata viser at talet på infeksjonar for kvar pasient var mellom tre og 17. Samtidig varierte perioden mellom infeksjonar frå seks månader og opptil åtte år, men dei fleste reinfeksjonar fanst allereie etter eitt år.

Sidan reinfeksjon er vanleg for dei fire andre koronavirusa som sirkulerer blant menneske, trur forskarane at dette òg vil skje med SARS-CoV-2.

Dei understrekar at det er behov for ytterlegare forsking, men skriv at koronavirusa blant menneske truleg oppfører seg på same måte, òg når det gjeld reinfeksjonar.

(©NPK)