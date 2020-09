Massegrav kopla til sekt funne i Panama

utenriks

– På noverande tidspunkt er det umogleg å fastslå kjønn eller talet på døde menneske som er funne i grava, opplyste statsadvokat Azael Tugri til lokale medium måndag.

Etterforskarane gjekk i fjellterreng i ti timar før dei nådde fram til massegrava, fortalde han.

Funnet er gjort i Ngabe Bugle-regionen, om lag 350 kilometer nord for hovudstaden, etter at ein sektleiar mistenkt for å vere kopla til massegrava vart arrestert førre månad.

Så langt har dei arrestert fem personar og redda tre barn i live, ifølgje statsadvokaten.

Saka blir ikkje sett i samanheng med sekta Guds nye lys, som politiet meiner stod bak ei massegrav som vart funne i Altos del Terron, eit isolert område i same region, i januar i år. Der fann dei leivningane etter ei gravid kvinne og seks barn.

Nokre dagar seinare fann dei biblar, meldingar der djevelen var nemnd, og ei mengd med tau i det som fungerte som ei mellombels kyrkje på same stad i jungelen. Politiet aksjonerte og arresterte ti menneske. 15 andre vart redda.

Offera hadde dei torturert og ofra, noko som òg ville skjedd med resten av dei 15, ifølgje politiet. I ettertid opplyste statsadvokatembetet at dei ti mistenkte hadde bunde fast offera sine og slått dei i hel med biblar, stokkar og machetar.

Overlevande har fortalt at sektleiaren hevda at han utførte ordrar frå Gud ved å drive demonar ut av offera med valdeleg eksorsisme.

