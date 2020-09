utenriks

Talet kom over 4.000 for første gong torsdag. Fredag blir Israel stengt ned i to veker.

Dei fryktar at smitten kan spreie seg hyppig under store samlingar i samband med feiringa av den jødiske nyttårsfeiringa rosh hashana. Den startar 18. september og blir følgt av fleire andre høgtidar.

Under nedstenginga må folk opphalde seg innanfor 500 meter frå heimen sin. Skular og dei fleste forretningar blir stengde, medan supermarknader, apotek og matleveringstenester vil halde dørene opne.

