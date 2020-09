Ny sikting mot Brasils ekspresident Lula

utenriks

Lula blir skulda for å ha teke imot bestikkingar verd rundt 6 millionar kroner, forkledd som pengegåver til eit institutt som ber hans namn, ifølgje ei fråsegn frå påtalemakta måndag.

Påtalemakta i den brasilianske delstaten Curitiba seier entreprenørgiganten Odebrecht utførte fire overføringar til Instituto Lula mellom 2013 og 2014. Skuldinga er at Odebrecht i byte fekk kontraktar med det statsdrivne oljeselskapet Petrobras.

Forsvararane til Lula avviser skuldingane som eit forsøk på å kriminalisere fire legitime pengegåver og seier påtalemakta ikkje har nokon bevis som underbyggjer siktinga. Lula var president frå 2003 til 2011 og tilhøyrer det brasilianske arbeidarpartiet.

Dette er den fjerde skuldinga mot Lula i den massive korrupsjonsetterforskinga kjend som Operasjon bilvask. Etter ei tidlegare domfelling sona han 19 månader i fengsel, før han vart lauslaten i november i fjor i vente på ankebehandling.

Dommen og fengslinga hindra Lula i å stille til presidentval i oktober 2018, noko som bana veg for valsiger for høgrenasjonalisten Jair Bolsonaro. Bolsonaro utnemnde dommar Sergio Moro, som dømde Lula til ni år i fengsel for korrupsjon, til sin justisministeren.

Lula har gjentekne gonger hevda uskuld og meiner han er offer for politisk forfølging frå påtalemakta.

