To uvêrssenter på veg mot USA

utenriks

Paulette feia måndag over store delar av Bermuda med kraftig vind og regn, og styrkte seg til orkan av kategori to medan det enno var over det britiske territoriet. Paulette er no på veg vidare mot USAs austkyst.

Samtidig aukar uvêrssenteret Sally i styrke på veg mot USAs sørlege kyst. Sally blir venta å treffe land nær grensa mellom Mississippi og Alabama natt til onsdag lokal tid. Meteorologar åtvarar om fare for enorme nedbørsmengder og historisk høg flaum, og dessutan fare for tornadoar. President Donald Trump har erklært unntakstilstand i delar av delstatane Louisiana, Mississippi og Alabama.

Tre andre tropiske uvêrssenter – Teddy, Vicky og Rene, har òg etablert seg over Atlanteren. Ifølgje det amerikanske orkanvarslingssenteret NHC er det første gong sidan 1971 at så mange uvêrssystem opptrer samtidig.

(©NPK)