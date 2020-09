Trump og Demokratane i splid om skogbrannar og klimaendringar

utenriks

President Donald Trump avfeia bekymringar om klimaendringane og sa at det «vil bli kaldare» då han måndag besøkte California, som saman med store delar av den amerikanske vestkysten er herja av skogbrannar.

California-guvernøren Gavin Newsom skuldar Trump og andre for å fremje «ideologisk sludder» om klimaendringane. Då dei to møttest måndag, var stemninga meir dempa.

– Klimaendringane er reelle, og det forverrar dette, sa Newsom om skogbrannane. Han takka samtidig presidenten for den føderale hjelpa til å kjempe mot brannane og erkjende at California kan forvalte skogen betre.

Men Wade Crowfoot, som leiar Californias etat for naturressursar, sa til Trump at problemet berre vil bli verre om ein berre fokuserer på skogforvaltning. Trump svarte at «det vil bli kaldare. Berre vent og sjå».

Då Crowfoot svarte at han «skulle ønskje vitskapen var samd med deg», følgde Trump opp med at han «ikkje trur vitskapen er sikker».

Biden-åtvaring

Demokratanes presidentkandidat Joe Biden kalla måndag Trump brannstiftar og klimafornektar, og han åtvara mot at meir av USA «vil brenne» om presidenten blir attvald.

– Vi treng ein president som respekterer vitskap, som skjønner at skadeverknadene av klimaendringar allereie er her, sa Biden.

Medan brannmannskap kjempar mot flammane som har teke livet av minst 36 menneske, brent ned fleire nabolag og dekt vestkysten i røyk, har Trump lagt skulda på delstatane for å ikkje rake nok lauv og fjerne daude tre og kvistar frå bakken i skogane. Men mange av brannane i California har herja i krattskog og på grassletter, og ikkje i skog.

I Oregon er det likevel skogane som er ramma av historisk store brannar.

Nesten like mange såkalla megabrannar var aktive førre veke som gjennom heile det førre hundreåret, ifølgje Jim Gersbach, som er talsmann for skogdriftsdepartementet i delstaten.

Samansett bilete

Forskarar seier skogbrannar er så godt som uunngåelege, og at hovudårsaker er at plantar og tre tørkar ut på grunn av klimaendringar, samtidig som fleire folk buset seg i og nær område som brenn.

Tørrare skog gir betre grobotn for at skogbrannar kan komme ut av kontroll og auke i omfang og spreiing.

Og medan meir hogst og kontrollert nedbrenning av skog kan vere løysingar, er det vanskeleg å gjennomføre i stor nok skala til å demme opp for problema.

Årleg blir millionar av dollar brukt på uttynning og rydding av kratt i dei vestlege delstatane, men mange meiner det må gjerast meir.

Avslutta i Arizona

Trump avslutta måndagen i Phoenix i Arizona, der han møtte støttespelarar med latinamerikansk bakgrunn. Arrangementet, som fann stad innandørs, vart kalla eit rundebordsmøte, men presidenten var samd i at det såg meir ut som eit valmøte.

Fleire hundre menneske, dei fleste utan munnbind, sat tett saman, ifølgje nyheitsbyrået AP.

Meiningsmålingar viser tett løp mellom Trump og Biden i den vanlegvis republikanarvenlege delstaten Arizona. Trump vil skape begeistring blant veljarane i delstaten med latinamerikansk bakgrunn ved å vise til at arbeidsløysa blant dei var låg før koronapandemien braut ut.

Denne delen av befolkninga har vorte hardt ramma av pandemien. I august var arbeidsløysa blant folk med latinamerikansk bakgrunn på 10,5 prosent. Trump lovar å få fart i økonomien og meiner Biden vil setje moglegheita for det i fare.

