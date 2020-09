Trump seier han ville drepe Assad, men vart rådd mot det av forsvarsminister Mattis

utenriks

– Eg ville heller ha teke han av dage. Eg hadde alt klart, sa Trump til morgonprogrammet Fox & Friends tysdag.

I april i 2017, etter at Syrias president Bashar al-Assads styrkar vart skulda for angrep mot sivile med kjemiske våpen, kravde Trump visstnok at Mattis la ein plan for å likvidere Assad.

– Mattis ville ikkje gjere det. Mattis var ein svært overvurdert general, og eg lét han gå.

Avsløringane støttar opplysningar som kom fram i 2018, då journalisten og forfattaren Bob Woodward publiserte boka «Fear: Trump in the White House». Trump nekta den gongen for opplysningane og avfeia historia som oppspinn.

(©NPK)