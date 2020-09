Tyskland vil hente 1.500 asylsøkjarar – aukar presset på andre

utenriks

Avisa Bild melder tysdag at den konservative tyske statsministeren Angela Merkel og innanriksministeren Horst Seehofer er samde om å ta imot ytterlegare 1.500 menneske som har søkt tilflukt på greske øyar. DPA erfarer at det dreier seg om barnefamiliar, skriv Bild.

Karin Andersen i SV håpar det tyske bodskapet kan presse fram ei løysing der også andre europeiske land yter meir.

– Eg håpar det. Men det kan òg bli slik at dei som ikkje vil vere med på dugnaden, lener seg tilbake, seier ho til NTB.

– Det bør i alle fall vere eit veldig tydeleg signal til Noreg og andre land om at det hastar no, seier Andersen.

Kraftig opptrapping

Fredag opplyste Seehofer at til saman ti europeiske land skal ta imot 400 einslege mindreårige frå den no nedbrende Moria-leiren på Lesvos. Tyskland skal ta imot opptil 150 av dei.

Men no kjem det altså truleg ei kraftig opptrapping frå Tyskland. Ifølgje Bild er det endå ikkje klart om sosialdemokratane i Tyskland støttar initiativet. SPD har tidlegare kravd at Tyskland må ta imot fleire tusen asylsøkjarar frå Hellas.

Nesten 12.000 asylsøkjarar, blant dei 2.200 kvinner og 4.000 barn, mista husly i brannane førre veke, ifølgje FN.

Må hjelpe Hellas

I Noreg varsla regjeringa før helga at ho ønskjer å ta imot 50 asylsøkjarar frå Hellas. Bodskapet vart kjent kort tid etter at den mykje omtalte Moria-leiren på øya Lesvos vart herja av fleire brannar.

Karin Andersen i SV understrekar at det for andre europeiske land handlar både om å avhjelpe den humanitære nauda for flyktningane i leirane, men òg om solidaritet med Hellas.

– No må alle sjå at ein må få på plass andre avtalar i Europa. Avtalane er så skeive at land som Hellas, som er på kne økonomisk, blir sitjande med ansvaret for så mange. Det er ikkje haldbart, seier ho.

Òg Noreg må ta stilling til denne problemstillinga, understrekar Andersen.

– Det er i norsk interesse at Hellas ikkje kneler, seier ho.

– Noreg gjer mykje

Den norske regjeringa har vist til at Noreg har gjort ein monaleg innsats overfor Hellas, òg i tillegg til no å ta imot 50 asylsøkjarar.

Noreg har finansiert eit prosjekt for å etablere mottaksplassar for rundt 1.000 einslege mindreårige, einslege kvinner med og utan barn og valdsutsette kvinner i landet. Og måndag reiste eit medisinsk kriseteam frå Noreg til Lesvos for å hjelpe det lokale helsevesenet etter brannen i Moria-leiren.

– Noreg gjer mykje, sa statsminister Erna Solberg (H) til NTB før helga.

Samtidig er det mange som meiner norske styresmakter ikkje yter nok. Allereie før brannane i Moria-leiren varsla over 125 norske kommunar at dei var klare til å ta imot asylsøkjarar og flyktningar frå Hellas.

