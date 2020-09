Varslar slår alarm om operasjonar på mottak i USA

utenriks

Det privatdrivne Irwin County Detention Center i Georgia husar både straffedømde og migrantar.

– Då eg møtte alle desse kvinnene som hadde gjennomgått operasjonar, trudde eg at det var snakk om ein eksperimentell konsentrasjonsleir. Det var som om dei eksperimenterte med kroppane våre, fortel ein innsett til Project South.

Menneskerettsorganisasjonen har no sendt ei formell klage til styresmaktene og vil ha svar på det dei meiner er eit uvanleg høgt tal hysterektomi-operasjonar blant immigrant-kvinner i fengselet.

Project South skuldar òg fengselet for «medisinsk vanstell» og manglande smitteverntiltak under koronapandemien, for å nekte å teste dei som har symptom på smitte og for å fabrikkere legejournalar.

Ifølgje ein varslar i fengselet, ein sjukepleiar, har mange av kvinnene ikkje fått noka forklaring på kvifor livmora vart fjerna.

– Fleire innsette har fortalt meg at dei gjekk til legen og at dei gjekk gjennom ein hysterektomi-operasjon utan at dei fekk vite kvifor, fortel varslaren.

Dei vanlegaste grunnane til at livmora blir fjerna, er plagsame muskelknutar, blødingsforstyrringar og svulstar.

Ifølgje sjukepleiaren fjernar ein av legane ved sjukehuset livmora på «nesten alle» kvinner som oppsøkjer han.

