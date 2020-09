14-åring og 16-åring sikta for drap i Danmark

utenriks

Dei to tenåringane vart arresterte tysdag, og 16-åringen blir framstilt for varetektsfengsling onsdag. 14-åringen er under den kriminelle lågalderen og overlaten til sosialtenesta. Han må ikkje møte i retten.

Ifølgje politiet vart offeret, ein 18 år gammal ungdom av albansk opphav, skoten i hovudet med ein pistol.

Hendinga fann stad i Frederiksberg vest for København fredag kveld og han døydde søndag av skadane.

Motivet er ikkje kjent, men ifølgje politiet er det ikkje noko som tyder på at drapet var planlagt.

Augnevitne har fortalt at 18-åringen stod saman med fleire andre då dei to sikta dukka opp. Ein krangel oppstod visstnok, og det var høge rop før skotet.

