Barbados vil kvitte seg med dronninga som statsoverhovud

Avgjerda vart formalisert i den såkalla trontalen, som den London-utnemnde generalguvernøren til øystaten, Sandra Mason, heldt tysdag på vegner av statsminister Mia Mottley.

– Eit halvt hundreår etter at vi oppnådde sjølvstende frå Storbritannia, er det på tide at vi lèt kolonitida vere fortid for godt, sa Mason i talen.

Dronning Elizabeth er framleis statsoverhovud for 15 tidlegare britiske koloniar, der ho blir representert av ein generalguvernør. Blant dei er Canada og Australia.

Men mange innbyggjarar at Barbados har lenge ønskt at landet kvitta seg med statusen til dronninga og vart republikk.

Kunngjeringa vart helsa med jubel av mange, og på sosiale medium sa fleire at dei ikkje trong dronninga sidan den mest berømte borgaren i landet, songaren Rihanna, er meir enn nok.

