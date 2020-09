Biden på stemmefiske i Florida

utenriks

Tysdag møtte Biden krigsveteranar i Tampa, før han heldt fram til Kissimmee der han var med på å opne Hispanic Heritage Month.

– De kan vere med på å avgjere kva retning dette landet skal gå i, var bodskapet hans til veljarar med latinamerikansk bakgrunn.

Drygt seks av ti i denne veljargruppa i Florida stemde for fire år sidan på Hillary Clinton, men Donald Trump fekk flest stemmer frå veljarar med cubansk bakgrunn.

Biden leier

Trump har ifølgje enkelte meiningsmålingar auka oppslutninga si blant dei med latinamerikansk bakgrunn i Florida, som utgjer nesten ein firedel av veljarane i delstaten.

Meiningsmålingar gir framleis Biden eit forsprang på mellom 3 og 5 prosentpoeng i den viktige vippestaten, som ifølgje ekspertar kan komme til å avgjere presidentvalet i november.

– Meir enn nokosinne er det de som avgjer, sa Biden i Kissimmee.

– Donald Trump har svikta dykk gong på gong, det er ingen løyndom, heldt han fram, særleg retta mot veljarar med bakgrunn frå Puerto Rico.

Lover reformer

Presidentkandidaten til Demokratane lover immigrasjonsreformer og ein ny plan for å støtte økonomien i Puerto Rico.

Puerto Rico er eit såkalla uinnlemma, sjølvstyrt territorium som tilhøyrer USA, og Biden meiner at det er på høg tid at øygruppa får status som fullverdig delstat, slik fleirtalet av innbyggjarane i fleire folkeavstemmingar har gjort klart at dei ønskjer.

– Det vil vere den mest effektive måten å sikre at innbyggjarane i Puerto Rico blir behandla likeverdig på, sa Biden.

